المفوضية الأوروبية تسعى للتغلب على التحديات الاقتصادية في قطاع الصلب

التقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بممثلي قطاع الصلب بالاتحاد الأوروبي لإجراء مباحثات بشأن التحديات الاقتصادية بما في ذلك الطلب الضعيف وضغوط الأسعار.

وقالت فون دير لاين بعد لقاء كبار مسؤولي الصناعة الأوروبيين والشركاء الاجتماعيين والشخصيات ذات الصلة " الصلب في كل مكان من طاقة الرياح إلى الدفاع".

وأضافت" ولكن صناع الصلب الأوروبيين في مفترق طرق، يواجهون تحديدات تتمثل في التخلص الضروري من الكربون والمنافسة العالمية غير النزيهة جزئيا".

وتعتزم المفوضية عرض خطة عمل خلال أسبوعين لمساعدة القطاع على الازدهار وخفض الانبعاثات الكربونية.

وجاء في بيان صحفي للمفوضية " قطاع الصلب يواجه ضغطا كبيرا".

ويشار إلى أن قطاع الصلب مسؤول عن نحو 5% من انبعاثات أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي و 7% على مستوى العالم، حسبما أظهرت إحصاءات المفوضية الأوروبية.

وجاء في البيان الصحفي للمفوضية " يساهم قطاع الصلب الأوروبي، من خلال نحو 500 موقع إنتاج في نحو 22 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بنحو 80 مليار يورو (4ر84 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي ، كما أنه يدعم أكثر من 5ر2 مليون وظيفة".