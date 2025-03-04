أعرب سيتفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، عن خيبة أمله من الفرص التي أهدرها فريقه خلال تعادله السلبي مع مضيفه فريق استقلال طهران الإيراني، على ستاد (آزادي) بالعاصمة الإيرانية طهران، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى طوال الـ90 دقيقة، ليتأجل حسم الصعود لدور الثمانية للقاء الإياب، الذي يقام يوم الاثنين المقبل على ستاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وقال بيولي بعد المباراة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لدوري أبطال آسيا: "رغم أنني سعيد بأداء اللاعبين، إلا أنه كان بإمكاننا أن نسجل، ولكننا لم ننجح في ذلك، نحن نعرف أنه لا زال أمامنا مباراة الإياب، ولهذا سوف نستعد لتلك المباراة وسنرى ماذا سيحصل".

أما عن غياب رونالدو.. قال: "لعبنا ست مباريات في فترة قصيرة، ورونالدو يعاني من إصابة بسيطة، ولهذا لم نتمكن من جلبه معنا إلى إيران".

وأوضح: "سنحت لنا فرص للتسجيل أكثر من الاستقلال، وأنا سعيد بأداء لاعبي فريقي، فقد لعبوا بشكل جيد، فريقنا لا يعتمد على لاعب واحد، وكل تركيزنا الآن سيكون على مباراة الإياب، حيث سنحاول تقديم مباراة أفضل".

وواصل: "فريقنا حصل على 6 فرص مؤكدة للتسجيل، ولكننا لم نتمكن من استغلالها، الاستقلال أيضاً حصل على بعض الفرص، ولكن الآن يجب أن نعمل على إعداد أنفسنا من أجل مباراة الإياب".

وتابع: "صحيح أننا لم نحقق نتائج جيدة خلال المباريات الأخيرة، ولكننا سنواصل محاولة تحقيق نتائج أفضل".

وكان الفريقان تقابلا خلال مرحلة الدوري للبطولة القارية، حيث انتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 1-0 بمدينة دبي الإماراتية.

ويشار إلى أن الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة ستقام بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك في مدينة جدة السعودية.

وكان النصر حصل في مرحلة الدوري على المركز الثالث برصيد 17 نقطة من ثمان مباريات، في حين تواجد الاستقلال بالمركز السادس برصيد 9 نقاط.