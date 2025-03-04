مسئول فلسطيني: المستعمرون يرقصون ويغنون داخل ساحة مسجد شرق بيت لحم

أفاد مسئول بحركة فتح الفلسطينية بـ"اقتحام مستعمرون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسجدا في كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال، قوله إن "مجموعة من المستعمرين، اقتحمت ساحة مسجد كيسان وأثارت حالة من الفوضى بالرقص والغناء".

وأضاف غزال، أن "المسجد مهدد بالهدم، حيث تم الاعتداء عليه مرات عدة برفع أعلام دولة الاحتلال"، مشيرا إلى أن "المستعمرين صعّدوا اعتداءاتهم على قرية كيسان التي تتمثل في الهجوم على رعاة الأغنام وإصابة عدد منهم".

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "تركزت اعتداءات المستعمرين الشهر الماضي في محافظات نابلس والخليل بواقع 43 اعتداءً لكل منهما، ورام الله بـ38، والقدس بـ25".