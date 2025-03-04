النائب حازم الجندي: خطة القاهرة لإعادة إعمار غزة موقف استراتيجي يعكس دعم مصر للحقوق الفلسطينية

قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة العربية الطارئة، تعكس الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودعم الاشقاء في الحفاظ على حقوقهم المشروعة.

وأضاف الجندي، في بيان له، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة لم يكن مجرد طرح إنساني، بل هو موقف استراتيجي يعكس إصرار مصر على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو فرض حلول تلتف على حقوقهم.

وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الرسالة المصرية واضحة بأن القاهرة لن تسمح بأي مخطط يستهدف إفراغ غزة من سكانها أو تغيير طبيعتها الديموغرافية، مشيرا إلى أن إعادة الإعمار في هذا السياق ليست مجرد إعادة بناء لما دمره العدوان، بل هي تثبيت للوجود الفلسطيني على الأرض، وتعزيز لمقومات الصمود في وجه الضغوط الرامية إلى تهجير السكان تحت وطأة الدمار والمعاناة.

وأوضح الجندي، أن تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة القطاع يمثل رؤية متقدمة تؤكد ضرورة تمكين الفلسطينيين من اتخاذ قراراتهم بحرية، بعيدًا عن أي تدخلات قد تسعى إلى فرض واقع لا يعبر عن إرادتهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية يعكس حرص مصر على ضمان الاستقرار في غزة، بما يهيئ الأجواء لمرحلة أكثر تماسكًا على الصعيد الداخلي، ويمهد لإدارة فلسطينية قادرة على تحمل مسؤولياتها بعيدًا عن الضغوط الخارجية.