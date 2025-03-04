وزير الخارجية التشيكي يبحث مع نظيره الأمريكي ملفي أوكرانيا وتعزيز الإنفاق الدفاعي للناتو

بحث وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، سبل التعاون عبر الأطلسي، والجهود التي يتعين بذلها من أجل تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا.

وأفاد "راديو براغ" التشيكي، اليوم الثلاثاء، بأن ليبافسكي وصف المحادثة التي أجراها مع روبيو بالـ"إيجابية"، مؤكدا التزام التشيك بالعمل مع الولايات المتحدة. وبحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فقد أكد روبيو مجددا على عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما ناقش المسئولان تعزيز الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتعاون بين الولايات المتحدة والتشيك في مجال أمن الطاقة من خلال التكنولوجيا الأمريكية.