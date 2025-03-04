رئيس وزراء باكستان يبرز إنجازات الحكومة في عامها الأول

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يعتزم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إبراز الإنجازات الرئيسية للحكومة الاتحادية بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصبه، وذلك خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، إن الحكومة دعت ممثلين من مختلف شرائح المجتمع لحضور الدورة الاستثنائية للمجلس، وبينهم قادة أعمال وممثلو غرف التجارة والصناعة، ونساء وطلاب ومواطنون من مختلف الفئات.

وسوف يسلط شريف الضوء خلال الاجتماع على أداء الحكومة خلال عامها الأول في المنصب، إضافة إلى تحديد خططها المستقبلية.

وسوف يستعرض وزراء المالية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات الاتحاديون وغيرهم تقارير عن الإنجازات التي حققتها وزاراتهم خلال العام.