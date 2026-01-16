أعلنت السلطات اليمنية، الجمعة، استئناف تشغيل مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، اعتبارا من الأحد المقبل، بعد استعادة السيطرة عليه من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية، في بيان نشرته وكالة "سبأ": "استئناف تشغيل المطار يوم الأحد بعد استكمال أعمال فنية لإعادة تأهيل مرافق المطار، بما يضمن الجاهزية التشغيلية ورفع مستويات السلامة والخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران".

ومطار الريان الدولي، يقع في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، ويعمل بشكل متقطع منذ عام 2015 نتيجة صراعات عسكرية بين عدة أطراف محلية، حسب إعلام يمني.

وسبق أن قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، ومحافظ حضرموت أحمد سالم الخنبشي إن مطاري سيئون والريان تعرضا لنهب أجهزة ومعدات من قبل قوات المجلس الانتقالي الجوبي المنحل، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعمل على حصر الأضرار ومعالجتها لاستعادة الجاهزية التشغيلية.

وفي السياق، أعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن نهيد، عن شكره للقيادة السياسية والحكومة ووزارة النقل والكوادر الفنية التي أسهمت في استئناف تشغيل المطار وعودة الرحلات.

ومطلع ديسمبر 2025، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي حل نفسه في 9 يناير الجاري، من جهة وقوات حكومية و"تحالف دعم الشرعية" من جهة أخرى، ليسيطر "الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" المحافظتين وانتشرت في عدن، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي (قبل حل نفسه) يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.