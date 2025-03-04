أونروا: 260 ألف طفل فلسطيني في غزة التحقوا بالتعلم عن بعد منذ يناير

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن نحو 260 ألف طفل من قطاع غزة، التحقوا ببرنامج التعلم عن بعد التابع لها منذ يناير الماضي.

وقالت الوكالة، في منشور عبر منصة إكس، الثلاثاء، إن "ما يقرب من 260 ألف طفل سجلوا والتحقوا ببرنامج التعلم عن بعد التابع للوكالة منذ شهر يناير الماضي"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت أن فرقها "تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في المنطقة الوسطى (وسط قطاع غزة) وخان يونس (جنوب)".

وأشارت الوكالة الأممية إلى أنها "ساعدت أكثر من 15 ألف حالة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار" بين حركة حماس وإسرائيل في 19 يناير الماضي، ما أتاح لآلاف النازحين العودة إلى مناطق سكنهم ومنازلهم المدمرة.

وفي 23 فبراير الماضي، انطلق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة وسط تحديات كبيرة جراء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وفي 22 يناير الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة أن 95% من المباني المدرسية والتعليمية تعرضت لأضرار مختلفة فيما خرجت 85 % منها عن الخدمة نتيجة تدميرها بشكل كلي أو جزئي خلال أشهر الإبادة.

وعند منتصف مساء السبت/ الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

بينما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.