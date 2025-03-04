جوتيريش في القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة حول غزة

تستضيف القاهرة، اليوم، القمة العربية الطارئة لبحث مستقبل غزة، وخطة إعادة الإعمار، ومواجهة تهديدات الاحتلال.

ووصل أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى القاهرة للمشاركة في القمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية، التي تناقش إعادة إعمار غزة.

ومن المقرر أن تبحث القمة سبل إعادة إعمار قطاع غزة، وضمان إنفاذ المساعدات بشكل دائم، وتعزيز جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

كما تتناول القمة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، وتسعى للوصول إلى موقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد الإجماع العربي على اتخاذ الإجراءات القانونية والدولية اللازمة لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

وستناقش القمة أيضًا خطط إعادة إعمار غزة دون المساس بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، إلى جانب دعم استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع أي خروقات.

في الأثناء، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة التمسك بالإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.