أكد مدرب بنفيكا البرتغالي، برونو لاجي، اليوم أنه استدعى ريناتو سانشيز، الذي ابتعد عن المشاركة في المباريات الماضية بسبب الإصابة، لمواجهة برشلونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء.

وأوضح لاجي خلال مؤتمر صحفي أنهم يدركون أنهم سيواجهون فريقًا لديه خط هجوم سجل الكثير من الأهداف، مذكرًا بالمباراة التي خاضوها هذا الموسم بنفس البطولة خلال مرحلة الدوري أمام برشلونة، والتي خسروها في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بنتيجة 4-5، بعد ريمونتادا للبارسا.

وأضاف: "سنرى أيضًا النقاط الإيجابية التي قمنا بها أمام المنافس، الأهداف التي سجلناها في مرماهم، والفرص التي خلقناها، سنرى كل هذا وسنؤمن بقدراتنا في التأهل".

وأشار لاجي إلى أنه لا يهتم بأمر الفريق المرشح للفوز وتخطي دور الستة عشر، مؤكدا أن الأهم بالنسبة له أن يؤمن الفريق بفرصه في التأهل لربع النهائي.

وكانت آخر مباراة خاضها ريناتو سانشيز، لاعب باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ السابق، في 11 يناير الماضي أمام سبورتنج، حيث يعاني هذا الموسم من تكرار الإصابات.

أما دي ماريا وفلورنتينو فيعانيان من الإصابة، كما أن بروما لم يتم تسجيله من قبل اليويفا في هذه المسابقة.