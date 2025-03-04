شيخ الأزهر: ندعو لخروج القمة العربية بموقف موحد لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: «ندعو الله أن يوفِّق القادة العرب المجتمعين بالقمة العربية المنعقدة (اليوم) بالقاهرة، ونشدُّ على أيديهم بضرورة التضامن والخروج بموقف موحد لمواجهة المخططات غير المقبولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم».



وطالب الطيب عبر صفحته بموقع «فيسبوك» بتفعيل المقترَح العربي لإعادة إعمار غزة، ووضع حدٍّ للغطرسة والفوضى اللتين يتعامل بهما بعض صنَّاع القرار الداعمين للكيان المحتل.

وتستضيف مصر، اليوم الثلاثاء، القمة العربية التي تناقش تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.

ومن المرتقب أن تشهد القمة طرح الرؤية التي أعدتها مصر لخطة إعمار قطاع غزة.