بعد اختتام القمة العربية الطارئة في القاهرة وصدور البيان الختامي الذي أعلن تبني الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلي على ذلك مؤكدة رفضها خطة الدول العربية للتعامل مع غزة، فيما رحبت حركة حماس.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الثلاثاء، بأن البيان الصادر عن القمة العربية لا يعالج حقيقة الوضع في غزة، مشيرة إلى أن حركة حماس لا يمكن أن تبقى في غزة.

كما قالت إن بيان القمة العربية لا يذكر الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر 2024، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وأضافت أن بيان القمة العربية يعتمد على السلطة الفلسطينية وأونروا "الفاسدتين"، وفق زعمها.

وتابعت قائلة إنه يجب تشجيع سكان غزة على فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، رحبت حركة حماس بانعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، مشيرة الى أن عقد القمة العربية مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية.

وثمنت إجماع القادة العرب على رفض خطط الاحتلال للتهجير، مرحبة بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية.

كذلك دعت إلى توفير مقومات إنجاح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤيدة قرار تشكيل لجنة الإسناد لإدارة غزة باعتبارها جزءا من دولة فلسطين.

ورحبت بدعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأعلن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اعتماد خطة إعادة إعمار غزة بالقمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، اليوم الثلاثاء.