عدد أعضاء حزب شولتس الاشتراكي يواصل تراجعه في عام 2024

واصل عدد أعضاء حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي تراجعه في العام الماضي.

فبحلول 31 ديسمبر 2024، بلغ عدد أعضاء الحزب 357 ألف و117 عضوا، وفقًا لإخطار صادر عن أمانة المكتب التنفيذي للحزب لأعضاء القيادة، وهو الإخطار الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه. ويمثل هذا العدد تراجعا بمقدار 8073 عضوا مقارنة بعدد الأعضاء في عام 2023، أي بنسبة تعادل 2ر2%.

وبذلك، قد يفقد الحزب الاشتراكي للمرة الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية موقعه كأكبر الأحزاب الألمانية من حيث عدد الأعضاء. ففي نهاية عام 2023، كان الحزب يضم 365 ألف و190 عضوًا، متفوقًا بفارق ضئيل على الحزب المسيحي الديمقراطي الذي كان يضم 363 ألف و44 عضوا. وحتى 31 ديسمبر 2024، لم يُعلن الحزب المسيحي عن عدد أعضائه، إلا أنه في أوائل أكتوبر 2024، كان عدد أعضائه بلغ 363 ألف و381 عضوا أي أكثر من عدد أعضاء الحزب الاشتراكي عند نهاية العام.

وفي منتصف السبعينيات، كان عدد أعضاء الحزب الاشتراكي تجاوز المليون عضو لفترة قصيرة. ومنذ أوائل التسعينيات، يواصل عدد أعضاء الحزب التقلص بشكل مستمر. وخلال السنوات الثلاث من 2022 إلى 2024، عندما كان الحزب القوة الأكبر في الحكومة، فقد ما مجموعه 36 ألف و610 عضو. وللمقارنة، كان الحزب فقد بين عامي 2018 و2021، عندما كان الحزب الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم مع الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر المسيحي الاجتماعي البافاري) حوالي 50 ألف عضو.