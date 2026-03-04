رويترز: درونز تستهدف مقرا للمعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق

قالت ​مصادر أمنية لوكالة رويترز للأنباء إن ‌طائرة بدون طيار (درون) استهدفت ​مقرا ​تابعا للمعارضة الكردية ⁠الإيرانية ​في إقليم ​كردستان العراق، اليوم الأربعاء، ولم ​تدل ​بتفاصيل عن أي ‌خسائر ⁠بشرية أو مادية.

وأفادت المصادر بأن ​المقر ​في ⁠ديكلة بين ​أربيل والسليمانية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.