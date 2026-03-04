رئيس الوزراء الأردني: اعتداء إيران على الدول العربية هدفه توسيع الحرب ودفع المنطقة إلى نزاع أعمق

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأربعاء، أن أمن وأمان الأردن وشعبه فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية هي الأساس في التعامل مع كل المستجدات.

وأضاف في مستهل جلسة تشريعية في مجلس النواب: «الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف؛ ولا يتقدم أي شيء في العالم على مصالحنا الوطنية وأمن مواطنينا».

وشدد على أن «الاعتداءات الإيرانية على الاراضي الأردنية ودولا عربية مدانة ومرفوضة تماما، وتشكل تصعيدا خطيرا».

وقال حسان، إن سيادة الأردن وحماية أجوائه وحدوده، والحفاظ على أمنه واستقراره ثابت راسخ لا يمكن المساس به، والمصلحة الوطنية هي الأساس في التعامل مع جميع الظروف والمستجدات الإقليمية وكل الأطراف.

وأضاف: «قواتنا المسلحة الباسلة، وسلاح الجو الملكي، وأجهزتنا الأمنية قادرة على صون أمن الأردن واستقراره، وحماية الأردنيين».

وأكد على أن الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، على الأردن، وعلى دول عربية شقيقة، مرفوضة بالمطلق ومدانة، وتشكل تصعيدا خطيرا يستهدف توسعة الحرب ودفع المنطقة إلى نزاع أعمق.

وأشار إلى أن «الأردن يبذل أقصى الجهود لإنهاء هذه الحرب - التي حاول تجنبها وحماية كل شعوب المنطقة من تبعاتها - والتوصل إلى حل جذري يمنع تكرارها».

وشدد حسان على أن الأزمات والصراعات الإقليمية ليست جديدة على الأردن، ولن تثنيه عن إنجاز ما هو ضروري وواجب تجاه البلاد ومواطنيها بكل السبل.