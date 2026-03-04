فان دايك: عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا سيؤثر بقوة على صفقات ليفربول الصيفية

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أن الإخفاق في حجز مقعد ببطولة دوري أبطال أوروبا سيترك تأثيرًا مباشرًا وكبيرًا على خطط النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تحمل «مخاطر مرتفعة للغاية».

وجاءت تصريحات فان دايك عقب خسارة ليفربول أمام وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2-1، في مباراة مثلت انتكاسة جديدة لطموحات الفريق في سباق التأهل القاري، لتكون الهزيمة التاسعة له هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، بقي ليفربول في المركز الخامس، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة أستون فيلا وتشيلسي، ما يزيد من تعقيد حسابات التأهل.

وقال فان دايك: «سيكون لذلك تأثير بنسبة 100%. عندما تلعب لليفربول، تكون التوقعات دائمًا في أعلى مستوى. المسؤولية تقع علينا، مع جماهيرنا، لتحقيق النتائج التي تضمن لنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «ما زلنا ننافس أيضًا في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، ونسعى لتحقيق النجاح. دخلنا المرحلة الحاسمة، وعلينا أن نتحمل المسؤولية كاملة. إما أن نستحق التأهل فنحصل عليه، أو لا نستحقه فلا نناله».

وانتقد المدافع الهولندي أداء فريقه، خاصة في الدقائق الأخيرة، قائلًا: «المعايير التي وضعناها لأنفسنا مؤخرًا، لا سيما على المستوى الدفاعي، لم تكن حاضرة بالشكل المطلوب. كنا منظمين لفترات طويلة، لكن اندفاعنا بحثًا عن هدف الفوز فتح المساحات ومنحهم الفرصة».

وتابع: «أُتيحت لنا فرص لضربهم في الهجمات المرتدة، لكننا افتقدنا التمريرة الأخيرة الحاسمة. هذه هي الحقيقة».

كما كشف فان دايك عن غضب المدير الفني أرني سلوت بين شوطي اللقاء، موضحًا: «كان غاضبًا، وكان محقًا بسبب أدائنا المتواضع، خصوصًا في الشوط الأول. تحسن نسق اللعب قليلًا بعد الاستراحة، لكنه لم يكن كافيًا».

واختتم قائد ليفربول تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استعادة التركيز سريعًا قبل المواجهة المقبلة في كأس الاتحاد الإنجليزي، قائلًا: «حققنا أربع انتصارات متتالية قبل هذه الخسارة، لكن الهزيمة الليلة مسؤوليتنا. الأمر مؤلم لنا ولجماهيرنا، وعلينا أن نتعلم منه ونعود بصورة مختلفة تمامًا في المباراة المقبلة، لأننا نطمح للذهاب بعيدًا في البطولة».