مثول المشتبه فيه بقتل 50 شخصا في نيوزيلندا أمام المحكمة العليا

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مثل برينتون تارانت، الاسترالي المشتبه في قتله 50 شخصًا في هجومين على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا الشهر الماضى، أمام المحكمة العليا عبر دائرة تليفزيونية مغلقة بالمدينة.

وطلب قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر بإجراء تقييم صحة عقلية للمشتبه فيه للتأكد من أهليته للمثول أمام المحكمة.

وقال ماندر: "إنها خطوة عادية تمامًا يتم اتخاذها في هذه الحالة".

وظهر تارانت (28 عاما) مرتديًا زي السجن الرمادي ومقيد اليدين عبر دائرة تليفزيونية من سجن شديد الحراسة في أوكلاند، حيث شاهد إجراءات جلسة الاستماع بهدوء.

وعلى الرغم من التقارير الخاصة بأنه سوف يدافع عن نفسه أمام المحكمة، إلا أن المحاميين شانى تايت وجوناثان هدسون سوف يتوليان الدفاع عنه.