منظمات إغاثية تناشد الحكومة الألمانية إنفاق المزيد من الأموال على السياسة التنموية

ناشدت منظمة "فيلت هونجر هيلفه" الألمانية لمكافحة الجوع في العالم ومنظمة "أرض الإنسان" المعنية بالمساعدات الإنسانية الحكومة الاتحادية الألمانية تبني أهداف طموحة للتعاون التنموي.

وأكدت المنظمتان، اليوم الخميس، بمناسبة نشر تقريرهما "بوصلة 2019: عن واقع السياسة التنموية الألمانية"، أن المخصصات المالية لا تكفي لتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة عام 2030 وغيرها من الاتفاقات الدولية.

وأشارت المنظمتان إلى أن حصة "أو دي إيه" الألمانية، التي توضح معدل الإنفاق التنموي بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، ضلت مجددا في تحقيق هدف 0.7%، فضلا عن أن الأموال المخصصة لأشد الناس فقرا لم تتطابق أيضا مع الالتزامات الدولية.

ومن جانبه، قال الأمين العام لمنظمة "فيلت هونجر هيلفه" الألمانية ماتياس موجه: "الجوع والفقر مرتفعان للغاية في أقل الدول تطورا، ولكن المخصصات لها في حالة ثبات منذ أعوام. لذا نطلب خطة مرحلية مالية للأعوام القادمة من أجل تحسين مقومات الحياة على المدى الطويل للأسر المهمشة، لاسيما في الريف".