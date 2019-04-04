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فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع مساء اليوم الخميس، تظاهرات في نحو عشرين من أحياء العاصمة السودانية المختلفة, احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية في البلاد وللمطالبة بإسقاط النظام.

ودعا تجمع المهنيين أصحاب المركبات الخاصة والعامة لنقل المتظاهرين من الولايات إلى داخل العاصمة الخرطوم لإنجاح موكب السودان الموحد المليوني والمعلن بعد غد السبت.

واستبقت الحكومة موكب السبت بالإعلان عن خطاب هام للرئيس السوداني عمر البشير مساء غد الجمعة.

ودعت الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو الشعب السوداني للمشاركة في الموكب لوضع حدا لتاريخ طويل من الظلم والقهر والبطش والتهميش، على حد قولها.