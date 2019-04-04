اختيار شركة سعودية لتنفيذ خط أنابيب غاز في بلغاريا

اختارت بلغاريا شركة سعودية لبناء خط أنابيب غاز بطول 474 كيلومترا كجزء من شبكة أنابيب تستهدف المساعدة في نقل الغاز الروسي من تركيا إلى وسط أوروبا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى اعتزام بلغاريا، التي تستورد كل احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، ربط شبكة خطوط نقل الغاز لديها بالفرع الثاني المنتظر من خط أنابيب الغاز بين روسيا وتركيا المعروف باسم "ترك ستريم" الذي ينقل الغاز الروسي إلى صربيا عبر تركيا.

وأضافت الوكالة أن بلغاريا تسعى إلى الوصول لخطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز الروسي إليها بعيدا عن الأراضي الأوكرانية، خوفا من اتجاه الحكومة الروسية إلى وقف التصدير عبر أوكرانيا، بعد دخول خط "ترك ستريم" مرحلة التشغيل.

وقد اختارت شركة "بولجار ترانس جاز" البلغارية لإدارة شبكات الغاز في البلاد والمملوكة للدولة اتحاد شركات (كونسرتيوم) "أركاد للهندسة والإنشاء" وفرع تابع لها في سويسرا وهو "أركاد أيه.بي.بي" لتنفيذ المشروع.

وعرض الكونسرتيوم إقامة الخط بنحو 3ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار) وفقا للجدول الزمني للتنفيذ. وقد وقعت شركتا "جازبروم إكسبورت" الروسية للغاز الطبيعي و"إم.إي.تي جروب" السويسرية عقود استخدام الخط بمجرد اكتماله ولمدة عشرين عاما.

يذكر أن شركة "أركاد" هي أكبر شركة لخدمات الطاقة في السعودية، ومقرها في مدينة الخبر. وتسعى هذه الشركة إلى التوسع في أسواق أوروبا وآسيا والأمريكتين وإفريقيا.

وأشارت بلومبرج إلى أن مشروع خط الغاز الجديد في بلغاريا سيصبح بعد اكتماله أغلى مشروع بنية تحتية في البلاد منذ عشرات السنين.

وبحسب عقد المشروع، سيحصل اتحاد الشركات المنفذ للمشروع 250 مليون ليف بلغاري (144 مليون دولار) مقدمًا، على أن يحصل على باقي قيمة المشروع على أقساط، من حصيلة رسوم نقل الغاز، بعد الانتهاء من مد الخط ودخوله مرحلة التشغيل. ومن المتوقع وصول إيرادات الخط إلى 340 مليون ليف سنويا على مدى العشرين عاما المقبلة.