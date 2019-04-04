إطلاق حملة تطعيمات ضد الحصبة في الكونغو الديمقراطية الأسبوع المقبل

قررت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، إطلاق حملة تطعيمات ضخمة في البلاد ضد مرض الحصبة الأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من مواصلة السلطات المحلية مكافحة وباء (الإيبولا) شرقي البلاد، والذي أصاب أكثر من 1000 حالة وتسبب في وفاة 679 شخص حتى مطلع شهر أبريل الجاري.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الخميس، أن الكونغو الديمقراطية تواجه حاليا اثنين من الأوبئة الرئيسية الأخرى، وهما الكوليرا والحصبة، حيث يعدان من الأمراض التي لا تزال تؤثر على السكان.. موضحا أن أكثر من 41 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة، وما يقرب من 800 حالة وفاة منذ بداية العام والتي تجتاح حاليا في البلاد.

وأوضح الراديو أن الحصبة ضربت 14 مقاطعة في البلاد ولهذا السبب، ستنظم حملة تطعيمات كبيرة الأسبوع المقبل بين 11 و15 أبريل الجاري بدعم من منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن الحصبة هو مرض فيروسي حاد ومعدي يصيب الأطفال ويسبب لهم بعض المضاعفات التي تكون خطيرة في بعض الأحيان ويعتبر مرض الحصبة من أكثر الأمراض انتشارا في سن الطفولة بصفه خاصة ولكنه قد يصيب الكبار أيضا ومن أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة مصحوب برشح وسعال ورمد يتبعه ذلك طفح على جميع أجزاء الجسم.