 وزير الخارجية السعودي ينفي تصريحات بوتين بشأن تسبب المملكة في أزمة نفط عالمية - بوابة الشروق
السبت 4 أبريل 2020 6:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية السعودي ينفي تصريحات بوتين بشأن تسبب المملكة في أزمة نفط عالمية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 6:20 ص | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 6:20 ص

صرح وزير الخارجية السعودي، بأنه تم الاطلاع على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا، تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة أوبك +، وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري

وأكد وزير الخارجية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلًا ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل أن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و 22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن روسيا لم توافق على ذلك

كما أكد زير الخارجية، أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة، وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري

وفي ضوء ذلك، استغرب وزير الخارجية تزييف الحقائق، متمنيًا أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة يوم أمس لدول أوبك + ومجموعة الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك