 الشيخ: كريستيانو لا يصطحب الكوافير للملعب.. هل أفعلها أنا؟ - بوابة الشروق
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الشيخ: كريستيانو لا يصطحب الكوافير للملعب.. هل أفعلها أنا؟

إبراهيم سعيد
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 2:57 ص | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 3:12 ص

كشف أحمد الشيخ، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الصورة المتداولة له خلال الأيام الماضية، وهو يصطحب "الكوافير" لتصفيف شعره في أحد المباريات، والتي اثارت استياء الجماهير.

وقال الشيخ، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "لا توجد مشاكل بيني وبين الجماهير، البعض يهول الموضوع، الجماهير ليهم الفضل على جميع اللاعبين، حتى إذا كان هناك انتقادات، لكن الأمر لا يصل لحد المشاكل".

وأوضح: "الصورة المتداولة، البعض قال أنني اصطحب "الكوافير" الخاص بي معي في المباريات الرسمية، وذلك بعد ظهوري في أحد الإعلانات لكنها لم تكن في المباريات، هذا الأمر لم يفعله كريستيانو رونالدو هل أفعله أنا، هذا لا يفعله عاقل بكل تأكيد".

واختتم: "حريص على تنفيذ البرنامج التدريبي وتعليمات السويسري رينيه فايلر رغم توقف الدوري، من أجل العودة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة ".


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