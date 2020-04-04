قال الدكتور علاء عبدالعاطي، مساعد وزيرة التضامن لشؤون دور الرعاية، إن الوزارة مهتمة جدًا بملف دور رعاية الأيتام، منوهًا باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للاحتفال بيوم اليتيم، الذي تم تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف «عبدالعاطي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «٤٨ ساعة» المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة شملت تعقيم دور رعاية الأيتام كافة، وتقديم التوعية والإرشادات للأبناء، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وذكر أن الوزارة اتخذت كذلك عددا من الإجراءات الإدارية، تضمنت عدم استقبال زوار لدور الرعاية خلال الفترة الحالية لحين انتهاء أزمة كورونا، بقرار مشدد من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى التشديد على عدم استقبال الوجبات الساخنة من الخارج.

وأشار إلى التنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم العالي، للوقوف على آخر المستجدات للعملية التعليمية لجميع المراحل، الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، والتي ستتم وفقًا للإجراءات الطبيعية التي تسير على جميع الطلاب.