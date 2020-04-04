الصين تلتزم الصمت لمدة ثلاث دقائق تكريما لضحايا «كوفيد 19»

التزمت الصين الصمت لمدة ثلاث دقائق اليوم السبت في يوم كنس المقابر وذلك تكريما للأشخاص الذين توفوا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال فعالية الحداد الوطني، تم تنكيس الأعلام الوطنية في مختلف أنحاء الصين وفي السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، ووقف أنشطة الترفيه العامة.

وبدأت الثلاث دقائق الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش)، وفي نفس الوقت تم إطلاق أبواق السيارات والقطارات والسفن كما تم إطلاق إنذارات الدفاع الجوي.

وذكر مجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، أن الحدث يهدف إلى تكريم "الشهداء والمواطنين المتوفين الذين قضوا في الحرب ضد وباء فيروس كورونا المستجد".

يُذكر أن يوم كنس المقابر هو عطلة صينية سنوية تتجمع خلالها العائلات لإحياء ذكرى أسلافهم وتنظيف قبورهم.

ومع ذلك، وفي ظل وجود قيود لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، طلبت العديد من المقاطعات الصينية من السكان عدم زيارة القبور وتكريم الموتى من منازلهم بدلا من ذلك.

وفي مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، مركز تفشي مرض "كوفيد 19" في الصين، تم حظر جميع أحداث إحياء الذكرى العامة، وتم إنشاء منصات على الإنترنت حيث يمكن أداء المشاعر افتراضيا.

وحتى الآن، سجلت الصين أكثر من 81 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغت حصيلة الوفيات حتى صباح اليوم السبت 3326 شخصا، وفقا للأرقام الرسمية، كما تماثل أكثر من 76 ألف مريض للشفاء حتى الآن.

وقال المسؤولون إن أكثر من ثلاثة آلاف من العاملين الطبيين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 14.

وتجاوز عدد الحالات في جميع أنحاء العالم المليون حالة إصابة، كما قفز عدد الوفيات إلى أكثر من 59 ألفا، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة.