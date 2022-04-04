تعليم الإسكندرية تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في 3 مسابقات

قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى بيان اليوم، إن تعليم الإسكندرية حصدت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في 3 مسابقات في الصحافة والإعلام التربوي.

وأضاف أنه في مسابقة الكاريكاتير بمركز تنمية القدرات والمواهب الصحفية لصيف 2021، فاز مينا نبيل رمسيس بإدارة العجمي بالمركز الأول جمهوري، وفازت شهد محمد إسماعيل بإدارة برج العرب بالمركز الثاني جمهوري، وفازت هبة محمود إبراهيم بإدارة شرق بالثالث جمهوري، وفازت سندس فايز أحمد بإدارة المنتزه بالمركز الخامس جمهوري.

ومن ناحية أخرى، أعلن وكيل الوزارة فوز تعليم الإسكندرية في مسابقة الإذاعة المدرسية للمراحل التعليمية للعام الدراسي 2021-2022 بالمركز الأول جمهوري للمرحلة الثانوية لمدرسة الورديان الثانوية بنات بإدارة غرب، والثاني جمهوري للمرحلة الابتدائية لكلية النصر للبنات بإدارة وسط، والثالث جمهوري للمرحلة الإعدادية لمدرسة بدر جليم بإدارة شرق، وفي مسابقة معرض صحيفة الطفل لهذا العام الدراسي، حصد تعليم الإسكندرية المركز الثالث جمهوري.

وأكد أن جميع الطلاب الفائزين في المسابقات على مستوى الجمهورية يمثلون تعليم الإسكندرية في كل المحافل العلمية والتربوية العملية، مشيرا إلى تقديم الرعاية التامة والمتابعة المستمرة لهم لتنمية مواهبهم وصقلها.