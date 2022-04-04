السجن 5 سنوات للمتهم بالتعدي بالضرب على صاحب محل ملابس بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، حكمها في القضية رقم 10295 جنايات قسم أول الزقازيق لسنة 2021، بمعاقبة شاب بالسجن 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على صاحب محل ملابس والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول المدعو رجائي س ع، 33 سنة، صاحب محل ملابس، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، مصابًا بجروح قطعية في اليد اليسرى تسببت في حدوث إعاقة عند منتصف الثني عند المفصل السلامي الثاني لإصبع البنصر الأيسر، وإعاقة عند بداية الثني عند المفصل السلامي الأول وتيبس بالمفصل السلامي الثاني للإصبع الأوسط، وإعاقة عند نهاية الثني عند مفصل السلامي الأول، ما خلف لدى المصاب ضعف بالقبضة الحريصة لليد اليسرى تقدر نسبة إعاقتها بـ 20%.

وبالانتقال وسؤال المجني عليه اتهم المدعو إسلام م ص ال أ ب، 31 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، بالاعتداء عليه بالضرب عمدًا، وذلك داخل محل خاص بالمجني عليه، إذ حضر المتهم حاملًا سلاح ابيض (سيف) تعدى به على المجني عليه وأحدث إصابته إثر وجود خلافات سابقة بينهما، وبالعرض على جهات التحقيق أحالت القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.