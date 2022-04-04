



في الحلقة الثالثة من الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، وصلت «الكبيرة» عمة «الكبير» للمظاريطة، لإنقاذ الأحوال هناك ومعرفة السبب في هذا التدهور، وتأمر «الكبير» بالزواج خلال أسبوع لكي تهتم بأطفاله.



ويطلب «جوني» من «الكبيرة» مهلة أطول حتى يستطيع إنقاص وزنه ليستطيع حضور فرح «الكبير» فتوافق، وتخبر «الكبيرة» «الكبير» بأنها ستزوجه فتاة تدعى «مربوحة» من طرفها لأنها هي الأنسب له وستسطيع الأهتمام بأبنائه.



«الكبير أوي» من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، علاء زينهم، يوسف صلاح، عبدالرحمن طه.