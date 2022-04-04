منحة ديزل سعودية تنعش آمال اليمنيين في التخلص من كابوس انقطاع الكهرباء

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تلقى اليمن، دفعة جديدة من مادة الديزل مكونة من 60 ألف طن متري، كمنحة مقدمة من السعودية تُخصص لمحطات توليد الكهرباء.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" (النسخة التابعة للحكومة الشرعية)، إن ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن استقبل الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية، البالغة 60 ألف طن متري من مادة الديزل، والمقدمة من السعودية.

وأضافت أن هذه الدفعة من الوقود مخصصة لتشغيل محطات الكهرباء بالمحافظات المحررة من المليشيات الحوثية.

ونقلت عن وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبد الحكيم فاضل، قوله إنّ المنحة السعودية تسهم بتحسين مستوى الكهرباء وغيرها من القطاعات، والتخفيف من معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء.

وتعاني كافة مناطق اليمن، من ضعف حاد في الكهرباء، وسط مساع محلية وسعودية من أجل تحسين هذا القطاع الحيوي.