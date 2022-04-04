التعليم: بدء تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيا للكشف عن الموهوبين فى مجالات الأولمبياد

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيا؛ للكشف عن الموهوبين فى مجالات الأولمبياد وإعداد جيل جديد مبدع نافع لمجتمعه ووطنه، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالأنشطة التربوية وإقامة الأولمبياد القومي والأفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضيات والسياحة والآثار وابتكار ريادة الأعمال.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لكل التلاميذ بالمرحلتين الابتدائية (من الصف الرابع الابتدائي والإعدادية) بالمشاركة في ملء استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيا لمعرفة مجال التميز والموهبة لدى التلاميذ بالمدارس بجميع أنواعها (حكومی - خاص - رسمي متميز - لغات.. ) وذلك بالتسجيل على الموقع التالي:

http://survey.emis.gov.eg