الأمم المتحدة: 1430 قتيلا مدنيا على الأقل منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 1430 مدنيا وإصابة ألفين و97 آخرين في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها، أن 4 ملايين و215 ألفا و47 أوكرانيا لجأوا إلى الدول المجاورة في الفترة بين 24 فبراير الماضي إلى 3 أبريل الجاري.

وأضاف البيان أنّ بولندا استقبلت أكثر من نصف اللاجئين الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم جراء الحرب.

وأشار إلى دخول 113 ألف أوكراني إلى الأراضي الروسية من منطقتي دونيتسك ولوهانسك بإقليم دونباس شرقي البلاد في الفترة بين 21-23 فبراير الماضي.

بدورها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أنّ 6.5 مليون مدني نزحوا داخل أوكرانيا، ما يرفع عدد النازحين الإجمالي مع اللاجئين إلى قرابة 10 ملايين شخص.