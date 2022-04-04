الدفاع الروسية تعلن تدمير منشآت عسكرية أوكرانية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الاثنين، إن تشكيلات قوات دونيتسك واصلت هجومها الليلة الماضية، وتم تدمير سرية كاملة من اللواء (25) المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف كوناشينكوف - في إيجاز صحفي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "وحدات قوات دونيتسك قد اخترقت تحصينات العدو، وتمكنت من السيطرة على قرية "نوفوباخموتوفكا"، كما توغلت وحدات قوات لوجانسك إلى عمق كيلومترين وأغلقت قرية "نوفوتوشكوفسكويه" من الشرق والجنوب".

وأوضح أن "القوات المسلحة الروسية واصلت قصف البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي المنفصل رقم (24) للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية القريبة منه، نتيجة لقصف جوي بالقرب من مدينة ليسيتشانسك".

وأشار إلى أنه نتيجة للضربة الجوية لمطار "بالوفنويه" في ضواحي مدينة نيكولايف أمس تم تأكيد تدمير 3 مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات مسيرة في الجو في مناطق "نيكولاييف" و"خيرسون"، "كوراخيفكا"، "إندوستريالنويه"، و"فيليكايا نوفوسيلكا".

يذكر أن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية ضرب أمس 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها موقعان للقيادة ومنصتان قاذفتان للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك-إم1" في منطقتي "كراسنوغوركا" و"فيرخنيتوريتسكويه"، وبطارية مدفعية واحدة، ومستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة، و3 مستودعات للوقود، بالإضافة إلى 6 مناطق ارتكاز ومناطق تركيز معدات للجيش الأوكراني.