الزمالك يطمئن على الونش قبل مواجهة بيراميدز

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منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات لأندريه فيليب مدرب الأحمال بتكثيف الحمل البدني للاعبين خلال ربع الساعة الأول من مران اليوم الاثنين الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشهد المران البدني مشاركة محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمود حمدي “الونش” ثنائي الفريق بصورة طبيعية استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.