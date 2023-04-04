إيران تبدي استعدادا لتعزيز الدفاعات الجوية السورية ضد الاعتداءات الإسرائيلية

قال مساعد الشئون الدولية بوزارة الدفاع الإيرانية العميد حمزة قلندري، إن الوزارة مستعدة لمساعدة سوريا في تعزيز دفاعها الجوي ضد الاعتداءات الإسرائيلية.



جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، على هامش اليوم العالمي لإزالة الألغام، الذي يوافق 4 أبريل من كل عام، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية.



الموقف الإيراني أعقب عدوانا صاروخيا جديدا شنه الطيران الإسرائيلي على الأراضي السورية في الساعات الماضية، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل، وفي الأسبوع الماضي، تعرضت البلاد للقصف ثلاث مرات.



وأضاف قلندري، متطرقا إلى تعاون إيران مع سوريا في مجال تطوير دفاعاتها الجوية: «النقطة التي ينبغي ألا تغفل هي أنه في السابق، كانت سوريا بلد أعزل في مواجهة الضربات الجوية (الإسرائيلية) لكن في الوقت الراهن، يتم صد قدر كبير من الضربات الجوية من قبل الحكومة السورية».



ومضى قائلا: «إننا نعتبر أنفسنا ملزمين بمساعدة الدول الصديقة مثل سوريا في مجال تمكين الدفاع الجوي ومواجهة الأهداف الجوية».



وفي الآونة الأخيرة كثفت إسرائيل من هجماتها، ضد ما تسميه التموضع الإيراني في سوريا، وما تقول إنها محاولات إيرانية لتهريب أسلحة إلى حزب الله اللبناني.