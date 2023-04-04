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كشف هاني زهران محامي عبدالله السعيد، عن تفاصيل الحكم الذي حصل عليه من قبل محكمة الاستئناف لرفع الحجز على ممتلكات عبدالله السعي، لاعب بيراميدز، لصالح النادي الأهلي.

وقال هاني زهران في تصريحات خاصة لـ الشروق: "حصلنا بالفعل صباح اليوم على حكم من محكمة استئناف القاهرة، ويقضي ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر ضد عبد الله السعيد".

وأضاف: "الحكم يقضي ببطلان إلزام عبدالله السعيد تعويض الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، وبالتالي سنتخذ كل الإجراءات لرفع الحجز على أرصدة اللاعب".

وأوضح محامي السعيد: "نطالب الأهلي بشكل مباشر بالتعويض بمبلغ 2 مليون دولار، عما تسبب له من أضرار منذ 2018، وهذه الخطوة التي نسعى لحسمها".

وأتم محامي عبدالله السعيد: "المحكمة الرياضية الدولية حضرت لمصر منذ فترة قصيرة، من أجل الاستماع إلى محامي الأهلي ومحامي اللاعب ومحامي مركز التسوية والتحكيم، وتم حجز القضية حتى أوائل شهر مايو القادم".

ماذا حدث؟

عبد الله السعيد تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح النادي الأهلي، هذا القرار صدر من مركز التسوية والتحكيم الدولي.

وطالب لاعب بيراميدز بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد ممتلكاته.