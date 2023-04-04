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الخميس.. الإنشاد الديني حضرة لا تغيب في بيت الغناء العربي


نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 4:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 4:53 م

يقدم صالون "مقامات" حلقة خاصة للحديث عن الإنشاد الديني، احتفالا بشهر رمضان المعظم، وذلك في التاسعة مساء بعد غد الخميس في بيت الغناء العربي بقصر بشتاك في شارع المعز بقلب القاهرة القديمة.

يستضيف الصالون في حلقته الرمضانية، المنشد الشيخ طه الإسكندراني وفرقته الموسيقية في أمسية روحانية، يتناول الحديث فيها مدارس الإنشاد المختلفة، وأهم رموزها، ويتخللها تقديم نماذج من الأناشيد والمدائح النبوية التي تعبر عن تلك المدارس.

صالون مقامات هو فكرة الفنان الرحل محسن فاروق، وصوليست الموسيقى العربية ومؤسس بيت الغناء العربي، ويقام في الخميس الأول من كل شهر في إطار التعاون بين صندوق التنمية الثقافية، ممثلا في بيت الغناء العربي، والإذاعة المصرية ممثلة في محطة البرنامج الثقافي، وتعده وتقدمه الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين، مدير عام الموسيقى والغناء في الإذاعة المصرية.


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