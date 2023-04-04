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ستلتقي رئيسة تايوان، تساي إنج وين، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، غدا الأربعاء، خلال توقفها في كاليفورنيا، حسبما أكد المكتب الرئاسي التايواني في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وتعتزم تساي التوقف في الولايات المتحدة عند عودتها من أمريكا الوسطى، حيث التقت بقائدي جواتيمالا وبليز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية.

ومن المتوقع أن تحضر اجتماعا للحزبين غد الأربعاء يعقده مكارثي في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية في سيمي فالي.

وقال المتحدث باسم تساي، كزافييه تشانج، إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت تساي ستلقي خطابا خلال الاجتماع مع مكارثي لكن الاستعدادات مستمرة.

وفي بكين، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج أمس الاثنين، معارضة الصين للاجتماع.

وقالت ماو خلال مؤتمر صحفي: "نعارض بشدة أي شكل من أشكال التفاعل والاتصال الرسمي بين الجانب الأمريكي وسلطات تايوان"، مضيفة أن الصين ستتخذ إجراءات حازمة "لحماية سيادتها وسلامة أراضيها".

وقال تشانج إن من حق شعب تايوان التواصل مع الديمقراطيات الأخرى وأن "الصين ليست في وضع يسمح لها بالتدخل"، وفقا لوكالة الأنباء التايوانية.

وخلال خطاب ألقته أمام برلمان بليز أمس الاثنين، شددت تساي على أن العالم يواجه "تهديدات توسعية من الأنظمة الاستبدادية".

وأوضت تساي: "يواجه شعب تايوان تهديدات وضغوطا مستمرة من الجار على الجانب الآخر من مضيق تايوان".

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها.