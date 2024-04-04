ارتفاع عدد مصابي زلزال تايوان إلى 1050 شخصا

ارتفع عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم في أقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما إلى 1050 شخصا، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

وذكرت السلطات أيضا أن مجموعة صغيرة من ستة من عمال المناجم كانوا عالقين تم إنقاذهم.

وتم انتشال الرجال من منطقة الكارثة بطائرة مروحية، حسبما أعلنت السلطات صباح اليوم الخميس. ولا يزال 64 عاملا محاصرين في محجر آخر.

ولم ترد تحديثات بشأن عشرات الأشخاص الآخرين العالقين، بما في ذلك متنزهون في الكهوف الجبلية والممرات وأشخاص في مركبات في الأنفاق. وصباح الخميس، لم يرد أي ذكر لمزيد من الوفيات بخلاف الضحايا التسعة المؤكدين.

وضرب الزلزال تايوان صباح الأربعاء خلال ساعة الذروة وشعر به السكان في جميع أنحاء الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 درجة وقع عند الساعة 0758 صباحا الأربعاء (2358 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) على عمق 5ر15 كيلومتر. وكان مركز الزلزال على بعد بضعة كيلومترات قبالة الساحل الشرقي بالقرب من مدينة هوالين التي تضررت بشكل خاص.

ويوم الخميس، يعتزم مركز التحكم في حالات الطوارئ تقديم معلومات بشأن المزيد من التطورات، في حين تستمر أعمال الإنقاذ والتطهير في المناطق المتضررة.

وأعلن رئيس وزراء تايوان تشن تشين جين المقاطعة المحيطة بهوالين منطقة منكوبة. وتعتزم وزارة الدفاع وفرقة الإطفاء تفتيش المنطقة بطائرات استطلاع مسيرة بحثا عن المفقودين والأشخاص المنكوبين.