رئيس الوزراء العراقي يدين العدوان الإسرائيلي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق

أدان العراق، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق ومقتل الجنرال محمد رضا زاهدي وعدد من رفاقه خلال القصف.

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لتقديم تعازي العراق حكومةً وشعباً في مقتل الجنرال محمد رضا زاهدي وعدد من رفاقه خلال الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق، إن العراق "يدين هذا العدوان الآثم".

وأشاد "بعمق العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وأهمية العمل على تعزيزها بما يصبّ في مصلحة الشعبين الصديقين".

كما أكد أن "استمرار العدوان على غزّة سيؤدي بالمنطقة وأمنها إلى منزلقات خطيرة وعلى المجتمع الدولي تولّي مسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني ومنع امتداد الصراع إلى أرجاء المنطقة".