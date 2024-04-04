إسرائيل تنفي تقارير عن إغلاق السفارات وسط تهديدات إيران بالانتقام

نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تقارير وسائل إعلام عبرية حول اعتزام إسرائيل إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم وسط تهديدات من إيران بالرد على غارة وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع على مبنى ملحق بسفارتها في دمشق وتحمل إسرائيل المسئولية عنها.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إنه لم يتم إخلاء أية سفارات، مضيفا أنه لا توجد خطط لإخلاء السفارات في الوقت الحالي.

كما نفى دبلوماسي إسرائيلي مقيم في الخارج هذه التقارير.

ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "لست على علم بأي خطط لإخلاء السفارات".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال اليوم الخميس، إن إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات ولذلك فإن إسرائيل تعمل ضد إيران دفاعا وهجوما.

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء: "منذ سنوات تعمل إيران ضدنا بشكل مباشر ومن خلال وكلائها وبالتالي فإن إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعا هجوما"، وفقاً لوكالة رويترز.

وتابع: "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنتصرف وفقا للمبدأ البسيط المتمثل في أن من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سنؤذيه".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قنصلية إيران في دمشق، الاثنين، والتي قتلت عدداً من المسئولين الإيرانيين، بما في ذلك كبار الجنرالات في الحرس الثوري الإيراني.