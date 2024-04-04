جولة مفاوضات جديدة بين لوفتهانزا وممثلي أطقم الضيافة الجوية في مكان سري

تشارك إدارة شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، في جولة جديدة من المفاوضات بشأن الأجور مع ممثلي أطقم الضيافة بعد توصلها إلى اتفاق تفاوضي مع عمال الخدمات الأرضية.

وامتنعت نقابة يو.إف.أو الممثلة لأطقم الضيافة في لوفتهانزا، عن تنظيم إضراب جديد عن العمل أثناء موسم عيد الفصح الأخير. وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 15% لحوالي 18 ألف مضيف جوي في لوفتهانزا إلى جانب حوالي 1000 آخرين في شركة سيتي لاين للطيران التابعة للوفتهانزا من خلال عقد عمل جماعي جديد مدته 18 شهرا.

وتطالب النقابة بمنحة قدرها 3000 يورو (3250 دولارا) لكل مضيف تعويضا عن التضخم المرتفع وزيادة المكافآت.

وبحسب النقابة، ستعقد جولة المفاوضات الجديدة اليوم الخميس في مكان سري بشأن المضيفين في الشركة الأم، على أن تستمر المفاوضات بشكل منفصل بشأن مطالب مضيفي سيتي لاين في منتصف الشهر الحالي.

ولم تؤكد لوفتهانزا إجراء المفاوضات الجديدة.

ونفذت نقابة يو.إف.أو إضرابا يوم 12 مارس الماضي مما أصاب رحلات لوفتهانزا بالشلل.

وبحسب اتفاق الأجور الذي تم التوصل إليه، سيحصل حوالي 25 ألف عامل من عمال الخدمات الأرضية على زيادة في الأجور بنسبة 12.5% خلال عامين بالإضافة إلى تعويض عن التضخم بقيمة 3000 يورو.

ومازال الاتفاق يحتاج إلى التشاور مع أعضاء نقابة فيردي لعمال الخدمات الذين صوتوا لصالح تنظيم إضراب مفتوح.

وفي الوقت نفسه، ستبدأ غدا الجمعة عملية تحكيم بشأن أجور حوالي 25 ألف موظف في شركات أمن الطيران الخاصة.

ويقوم هؤلاء الموظفون بفحص جوازات السفر والحقائب والبضائع التي يتم شحنها في المطارات لحساب الشرطة الاتحادية الألمانية، بعد أن نظم هؤلاء الموظفون عدة إضرابات.