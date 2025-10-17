وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسائل شكر لكل من ساهم في نجاحات النادي في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن حلم استاد الأهلي اقترب من النهاية.

وقال الخطيب خلال ندوته التي عقدها مساء اليوم الجمعة في فرع النادي بالتجمع الخامس، إنه كان قد اتخذ قرارًا بالابتعاد عن العمل العام لفترة، التزامًا بنصائح الأطباء نظرًا لظروفه الصحية، إلا أن وفاة الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي، وما مرت به القلعة الحمراء من تحديات خلال المرحلة الماضية، فرضت عليه تأجيل القرار أكثر من مرة.

وأضاف: "اضطررت للتحامل على نفسي لأن الموقف كان يحتاج إلى التواجد، وبعدها لم أستطع أن أرفض رغبة أعضاء النادي وجماهيره ومسؤولي المجلس في الاستمرار، وهو ما لمسته على أرض الواقع من مشاعر صادقة تستحق التقدير".

وأوضح رئيس الأهلي أنه يحرص على التواجد يوميًا داخل النادي لساعات طويلة رغم الإرهاق، مشيرًا إلى أن ذلك تطلب إعادة تنظيم منظومة العمل الإداري من خلال توزيع المهام والتكليفات بين أعضاء القائمة بما يضمن الكفاءة وسرعة الإنجاز.

وتابع: "قبل ثماني سنوات قدمنا برنامجًا طموحًا بخطة زمنية واضحة، والتزمنا بما وعدنا به، فكانت رؤيتنا قائمة على الحفاظ على تاريخ الأهلي وتطوير مؤسساته وصون مبادئه. فمنذ عام 1907 وحتى اليوم، يظل الأهلي نموذجًا يجمع بين الأصالة والتجديد والمبادئ في آن واحد".

وزاد رئيس الأهلي أن تأسيس شركة الأهلي للخدمات الرياضية جاء استجابةً لتوسع الأنشطة والرحلات والمعسكرات داخل مصر وخارجها، والتي كانت تُكلف خزينة النادي مبالغ ضخمة تذهب إلى جهات خارجية، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في إدارة تلك الملفات داخليًا وحققت نتائج مالية متميزة انعكست إيجابًا على موازنة النادي.

كما تحدث عن أداء شركة الأهلي لكرة القدم خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا أنها أسهمت بفاعلية في زيادة العوائد من خلال حسن استغلال الحقوق التجارية والتسويقية للاعبين، إلى جانب تطوير منظومة التسويق والتمويل بما دعم الصفقات واستقرار الفريق الأول، مشيدًا بجهود مجالس إداراتها المتعاقبة في هذا النجاح.

وتطرق الخطيب إلى شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا ملحوظًا عبر مجلسين متتاليين، وكان حازم هلال عنصرًا مشتركًا في كليهما، مشيدًا بدوره في تطوير الفكر الهندسي داخل النادي، ومؤكدًا أن الشركة وضعت الأساس لإنشاء استاد النادي الأهلي كأحد أهم مشروعات المستقبل

وانتقل الخطيب للحديث عن مشروع القرن – استاد الأهلي، مؤكدًا أنه الحلم الأكبر لجماهير النادي التي كانت وما زالت السند الحقيقي في كل المواقف، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يسير بخطى ثابتة بفضل جهود شركتي الأهلي للمنشآت الرياضية والقلعة الحمراء، اللتين تبذلان جهدًا متواصلًا يمتد لأكثر من 14 ساعة عمل يوميًا لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة.

وشدد رئيس الأهلي على أن ما تحقق حتى الآن يمثل مرحلة مهمة في مسيرة التطوير، لكن المستقبل يحمل المزيد من الطموحات، مؤكدًا أن شعار القائمة الانتخابية الحالية “تكملة المشوار.. تنمية واستثمار” يعكس رؤية شاملة تستهدف تعظيم موارد النادي وتوسيع قاعدته الاستثمارية.

وأشار الخطيب إلى أن قائمة الأهلي في الانتخابات المقبلة تضم نسبة تجديد تصل إلى 50% لمواكبة التحول الكبير في فكر الإدارة الحديثة والاستثمار الرياضي، مؤكدًا أن الهدف هو مواصلة البناء على ما تحقق وتقديم نموذج أكثر تطورًا في العمل المؤسسي.

واختتم الخطيب حديثه بدعوة محبي النادي إلى الانضمام لعائلة الأهلي عبر الاشتراك في فروعه المختلفة، مؤكدًا أن الأهلي يفتح أبوابه دائمًا لكل من يؤمن بقيمه ومبادئه ويسعى للمشاركة في صناعة مستقبله.