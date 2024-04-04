النيابة تطلب تحريات مصرع شاب بحفرة أثناء التنقيب عن النحاس في الإسكندرية

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث الجنائية، حول حادث مصرع شاب يدعى "ال.ص.ا"، 30 عاما، وذلك بعد أن انهارت عليه حفرة، أثناء التنقيب "خلسة" عن كابلات النحاس المدفونة، داخل أرض شركة النحاس المصرية، الكائنة في منطقة حجر النواتية.

كما طلبت النيابة العامة تقرير الصفة الشريحية لجثة الشاب للتصريح بتسليمه لأسرته لمواراته الثرى، ومدها بأقوال شهود العيان، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت محيط منطقة الحادث والذي انتشلت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، الجثة منه، بالتنسيق مع حي شرق بمعداته.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات حي شرق، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بانهيار حفرة على أحد الأشخاص واحتجازه داخلها، وذلك أثناء تنقيبه على الكابلات داخل شركة النحاس بحجر النواتية.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة إسعاف، والحماية المدنية، ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي انهيار حفرة على شاب، مقيم في منطقة السيوف، بنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، واحتجز داخل الحفرة التي انهارت عليه أثناء تنقيبه على أسلاك النحاس.

جرى انتشال جثة الشاب، الذي لفظ أنفاسه أثناء عملية استخراجه، وتم نقله إلى المستشفى، ومنها إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.