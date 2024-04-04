ارتفاع جديد غير متوقع لمخزون النفط الأمريكي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 29 مارس الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 2ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهي نفس كمية الزيادة في الأسبوع السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 5ر1 مليون برميل.

في الوقت نفسه، بلغ المخزون الأمريكي 4ر451 مليون برميل، أي أقل بنسبة 2% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

في المقابل، ذكرت الوزارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 3ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ويقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 3ر1 مليون برميل ليقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

يأتي ذلك في حين ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أحدث خطط شراء النفط الخام لحساب الاحتياطي الاستراتيجي في ظل ارتفاع أسعار الخام في العالم.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها "تضع مصالح دافعي الضرائب في المقدمة" عند اتخاذ قرار عدم شراء حوالي 3 ملايين برميل نفط لإضافته إلى مستودعات الاحتياطي الاستراتيجي في ولاية لويزيانا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي أن تسلم كميات النفط سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وأضافت الوزارة، أنها لن تمنح العقود الحالية للتخزين في موقع بايو شوكاتو للاحتياطي الاستراتيجي، وسوف نطرح الطاقة المتاحة وفقا لما تسمح به ظروف السوق "سنواصل مراقبة ديناميكيات السوق".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن قرار الوزارة الأخير يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط في الأسواق العالمية. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، أمس إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر الماضي. وتستهدف إدارة بايدن شراء النفط لتكوين الاحتياطي الاستراتيجي بسعر 76 دولارا للبرميل أو أقل، رغم أنها اشترت الكمية الأخيرة التي بلغت حوالي 8ر2 مليون برميل بسعر حوالي 81 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي.