نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد عددا من المدارس بمدينة الخارجة لمتابعة أعمال التطوير

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عددًا من المدارس الجاري تطويرها بنطاق بمدينة الخارجة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، ووصفي عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وقالت نائب المحافظ، انه تم تفقد مدرسة ٢٥ يناير للتعليم الأساسي، لسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات ورفع مخلفات أعمال التطوير، وإستغلال المساحات الفارغة والمتخللات لعمل مظلات للطلاب ووسائل ترفيهية؛ وذلك استعدادًا للعودة عقب أجازة عيد الفطر لمبارك.

وأشارت، إلى الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد بمدرسة الشهيد طلعت ضرغام الابتدائية؛ لاستيعاب طلاب مدرستي صلاح الدين الابتدائية وطلعت ضرغام، ووجهت بتركيب وسائل التهوية بالتزامن مع قدوم فصل الصيف، كما اطمأنت على سير العملية التعليمية والتقت الطلاب مُشيدةً بالمستوى التعليمي لهم.

وفي سياقٍ متصل، تابعت نائب المحافظ أعمال التوسعات بمدرسة الثانوية بنين، موجهةً بسرعة الانتهاء من الإنشاءات الجديدة وتسليم المبنى في الموعد المحدد، تمهيدًا لدخوله الخدمة العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.