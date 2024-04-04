التعليم: تصحيح امتحانات شهر مارس لسنوات النقل بالمدارس لتدخل في التقييم النهائي للطالب

تواصل المدارس عقد امتحانات شهر مارس لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الثاني الثانوي، على أن تنتهي جميع الامتحانات قبل بدء إجازة العيد وفقا لجدول كل محافظة.

وتقوم المدارس بتصحيح الامتحانات لتدخل في التقييم النهائي للطالب، حيث سيتم اضافة الدرجات على امتحانات نهاية العام، وشددت المدارس على ضرورة حضور الطلاب إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس؛ نظرا لعدم وجود مواعيد بديلة لعقد هذه الامتحانات.

ويعتبر امتحان شهر مارس هو الامتحان الأخير قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 8 مايو المقبل، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن درجات الطالب في سنوات النقل في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

وتعقد المدارس تقييمات المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، طلاب نظام التعليم الجديد، عقب انتهاء إجازة العيد، والتي تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات، وتقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، ويقوم بها الطالب تحت اشراف معلم المادة في جزء من الحصة، ويكمل الطالب اليوم الدراسي بشكل عادي، ويخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة، توزع كالتالي «5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات لجدية العمل، و35 درجات للمنتج النهائي».