فيرتز يواصل التألق مع استمرار انتصارات ليفركوزن

يعد فلوريان فيرتز أحد الأسباب التي ساعدت فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم واقترابه من التتويج بالثنائية المحلية الدوري والكأس، ولايزال بإمكانه حصد الثلاثية من خلال الفوز بالدوري الأوروبي.

وأصبح لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 20 عاما مرة أخرى مثار اهتمام الجميع عقب فوز ليفركوزن برباعية نظيفة على فورتونا دوسلدورف أمس الأربعاء في الدور قبل النهائي من كأس ألمانيا.

وصنع الألماني الدولي فيرتز الهدف الثاني الذي سجله أمين عدلي قبل أن يسجل أول ثنائية في مسيرته، بما في ذلك أول ركلة جزاء،

وأثنى زملائه ومنافسوه المهزومين على فيرتز، الذي أصبح لاعبا أساسيا في تشكيلة المنتخب الألماني، وقبل أسبوعين سجل أسرع هدف لألمانيا، بعد مرور سبع ثوان فقط أمام المنتخب الفرنسي.

وقال جرانيت شاكا، لاعب وسط ليفركوزن :" هو بالتأكيد في قمة مستواه. يقدم هذه العروض بعمر 20 عاما، في كل مباراة، يتمتع بثبات كبير. إنه خطير عندما تكون معه الكرة، وأيضا بدونها".

ووصف سيمون رولفس المدير الرياضي لفريق ليفركوزن ، فيرتز بأنه "لاعب مميز للغاية وأنه يظهر هذا ليس فقط في المباريات ولكن في أيضا في الحصص التدريبية".

وأضاف المدرب تشابي ألونسو :"قدم عرضا رائعا. نرى فيرتز ناضج للغاية في كل مباراة. يتواجد في اللحظات الهامة ويتحمل المسؤولية. إنه حقا لاعب كبير".

وقال فوريان كاستنماير حارس مرمى دوسلدورف إن فيرتز كان أفضل لاعب واجهه، وقال :"احصائياته ومواجهاته الفردية ورؤيته للملعب، يمكنني الاستمرار في الحديث عنه لمدة ساعة".

وسجل فيرتز 13 هدفا و18 تمريرة حاسمة في الـ40 مباراة التي لم يخسرها ليفركوزن طوال الموسم في الدوري والكأس وأوروبا، علما بأنه حقق الفوز في 35 مباراة.

واقترب ليفركوزن من التتويج بأول ألقابه في الدوري نظرا لأنه يتصدر جدول الترتيب بفارق 13 نقطة مع تبقي سبع مباريات على نهاية الدوري، كما أنه المرشح الأبرز للتويج بلقب كأس ألمانيا حيث سيواجه فريق كايزرسلاوترن، الناشط بدوري الدرجة الثانية، وفي الدوري الأوروبي يواجه فريق ويستهام الإنجليزي في دور الثمانية.

وجذب أداء فيرتز أنظار الأندية الكبرى في أوروبا ولكن والده ووكيله، هانز فيرتز، قال مؤخرا إنه سيبقى طوال مدة عقده الذي يمتد حتى 2027.