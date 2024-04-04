رئيس وزراء باكستان: على إسرائيل وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

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التقى السفير أحمد جواد ربيع سفير فلسطين لدى باكستان، رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف، بحضور وزير الخارجية محمد اسحق دار، ومستشار رئيس الوزراء طارق فاطمي ووكيل وزارة الخارجية الباكستانية.

ووجه رئيس الوزراء الباكستانى الشكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على رسالة التهنئة الحارة التي بعث بها له عقب إعادة انتخابه.

• علاقات تاريخية بين باكستان وفلسطين

وقال رئيس وزراء باكستان إن بلاده لديها علاقة تاريخية ووثيقة مع فلسطين وأنها دعمت باستمرار القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وكذلك في المحافل الدولية الأخرى.

وأدان بشدة الأعمال الوحشية الإسرائيلية المستمرة في غزة والمستمرة بلا هوادة منذ 7 أكتوبر الماضي، ودعا إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشجاع والبريء.

وأعرب عن تعازيه العميقة في استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني، من بينهم 17 ألف طفل، بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف جريح بسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

• بيان شفهي من باكستان لدعم فلسطين في العدل الدولية

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وذكر أن باكستان قدمت أيضًا بيانًا شفهيًا لدعم فلسطين في محكمة العدل الدولية.

وبينما رحب رئيس الوزراء الباكستاني، بتبني قرار مجلس الأمن رقم 2728، أعرب عن خيبة أمله لأن إسرائيل اختارت تجاهل القرار ومواصلة انتهاكه بوقاحة.

وأكد للسفير الفلسطيني أن باكستان ستواصل رفع صوتها في كل محفل دولي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

• باكستان تقدم مواد إغاثة لغزة

وقد أرسلت باكستان حتى الآن سبع دفعات من مواد الإغاثة لسكان غزة، ومن المقرر صرف دفعة أخرى بعد العيد مباشرة.

وشكر السفير الفلسطيني، رئيس الوزراء والشعب الباكستاني على دعم الشعب الفلسطيني الذي كان مصدر قوة لهم في هذا الوقت العصيب.