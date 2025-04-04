 الخط الثالث للمترو: تعديل مواعيد التشغيل يومي الجمعة والسبت بسبب أعمال الصيانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخط الثالث للمترو: تعديل مواعيد التشغيل يومي الجمعة والسبت بسبب أعمال الصيانة

ميساء فهمي
نشر في: الجمعة 4 أبريل 2025 - 2:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 أبريل 2025 - 2:03 ص

أعلنت شركة "آر. آي. تي. بي ديف للنقل كايرو" – الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث – عن تعديل مؤقت في مواعيد تشغيل الخط خلال يومي الجمعة والسبت، حيث ستبدأ الرحلات في تمام الساعة 7:00 صباحًا وتنتهي عند منتصف الليل، وذلك نظراً لإجراء أعمال صيانة ضرورية بالمحطات.

وأضافت الشركة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن مواعيد التشغيل الاعتيادية ستُستأنف اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث ستبدأ من الساعة 5:15 صباحًا وحتى 12:45 بعد منتصف الليل.

وناشدت الشركة الركاب ضرورة التأكد من مواعيد آخر القطارات من خلال أفراد فريق العمل المتواجدين داخل المحطات.

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