 إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة تكشف عن المكتب الفني للدورة التاسعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة تكشف عن المكتب الفني للدورة التاسعة


نشر في: الجمعة 4 أبريل 2025 - 2:43 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أبريل 2025 - 2:43 م

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن المكتب الفني للدورة التاسعة التي ستعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، وتحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيلها.

ويضم المكتب الفني المبرمجمة صفاء مراد مديرا فنيا للمهرجان للعام الثاني على التوالي، كما يضم المكتب الفني المبرمجة والناقدة أمنية عادل، والمبرمجة وصانعة الأفلام ستيفاني أمين، فيما تتولي المونتيرة ميرنا غازي مهمة التواصل والتنسيق مع صناع الأفلام.

وقررت إدارة المهرجان ضم اثنتين من خريجات برنامج ورش التدريب بالمهرجان "ورش سينما أسوان"، إلى المكتب الفني، لتولي مهمة المتابعة وإدارة ندوات الأفلام، وهما فاطمة خضري، وأسماء يعقوب.

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